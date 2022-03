Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, une mission impossible pour Longoria ?

Publié le 10 mars 2022 à 14h10 par A.C.

A quelques mois de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara aurait déjà trouvé un accord avec un club étranger.

Plus le temps passe et plus Boubacar Kamara se rapproche d’un départ qui serait catastrophique pour le projet de Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille semble en effet avoir plusieurs fois échoué à le prolonger et dans un peu plus de trois mois il pourra quitter le club libre. Lors d’un récent entretien accordé à L’Équipe , il n’a toutefois pas voulu jeter l’éponge. « Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution. Je suis confiant » a déclaré Longoria. « Dans la vie, je suis optimiste. Jusqu’au dernier moment, jusqu’à que j’aie un non définitif, j’y croirai. Je ne renonce jamais ». La tâche de l’OM ne s’annonce toutefois pas facile, puisque Kamara semble déjà avoir fait son choix.

Kamara file vers l’Atlético de Madrid