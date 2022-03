Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet indésirable de Dupraz en rajoute une couche pour son départ !

Publié le 10 mars 2022 à 0h30 par T.M.

Barré chez les gardiens de l’ASSE, Stefan Bajic a quitté le Forez cet hiver afin de rejoindre Pau. Un départ sur lequel est revenu le portier de 20 ans.

Avec la blessure d’Etienne Green, l’ASSE est allée chercher Paul Bernardoni à Angers. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le portier a été prêté jusqu’à la fin de la saison. Une arrivée qui n’a toutefois pas fait que des heureux dans le Forez. En effet, Stefan Bajic s’est alors retrouvé numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens à l’ASSE. Face à cette situation, le joueur formé à Saint-Etienne a fait le choix de partir. Cet hiver, Bajic a ainsi filé du côté de Pau.

« Ce n'est jamais évident de quitter son club formateur avec un goût d’inachevé »