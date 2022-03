Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça lâche l’affaire pour Erling Haaland ?

9 mars 2022

Certaines révélations de la Gazzetta Dello Sport tendent à confirmer que Barcelone est bien en passe de renoncer à Haaland. Explication.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif la Gazzetta Dello Sport annonce que le FC Barcelone serait en train d’avancer en direction de Kalidou Coulibaly, le défenseur central international sénégalais, qui n’aura plus qu’un an de contrat avec Naples cet été et qui sera probablement transféré en fin de saison.

Si le Barça fonce sur Koulibaly…