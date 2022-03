Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une figure du Real Madrid prévient Al-Khelaïfi pour Mbappé et Haaland !

Publié le 9 mars 2022 à 23h15 par B.C.

Désireux de prolonger Kylian Mbappé, le PSG s’intéresse à Erling Haaland si la prolongation du champion du monde tricolore était impossible à boucler. Problème, le Real Madrid semble prêt à tout pour récupérer les deux phénomènes.

Cet été, le Real Madrid a l’intention de marquer les esprits lors du mercato, et cela ne va pas arranger les affaires du PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé possède déjà un accord verbal avec Florentino Pérez en vue d’une arrivée au Real Madrid à l’issue de la saison, et alors que le PSG cible en priorité Erling Haaland en cas de départ de sa star française, les Merengue veulent également récupérer l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund. Le PSG pourrait donc tout perdre, et ce n’est pas la dernière déclaration de Jorge Valdano qui va rassurer Nasser Al-Khelaïfi.

« Mbappé et Haaland au Real Madrid ? Florentino est capable de tout »