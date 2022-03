Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… La mise au point de Pochettino après le Real Madrid !

Publié le 12 mars 2022 à 15h10 par B.C.

Alors que Gianluigi Donnarumma est pointé du doigt après son énorme bourde ayant permis au Real Madrid de revenir au score mercredi, Mauricio Pochettino assume son choix d'avoir titularisé l'Italien.

Depuis son élimination en Ligue des champions, le PSG traîne une sévère gueule de bois. Le club de la capitale pensait avoir surmonté ses vieux démons et se dirigeait vers une qualification pour les quarts de finale avant que Karim Benzema ne vienne terrasser l’équipe de Mauricio Pochettino. Si la faillite est collective, Gianluigi Donnarumma est celui qui a permis au Real Madrid de se relancer avec son erreur permettant à Karim Benzema d’inscrire le premier but des siens. De quoi relancer les débats concernant la concurrence avec Keylor Navas. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Mauricio Pochettino estime que la relation de confiance avec ses gardiens ne s’est pas brisée.

« Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de brisé »