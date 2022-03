Foot - PSG

PSG : Theo Hernandez envoie un gros message à Mbappé et Benzema !

Publié le 13 mars 2022 à 14h36 par La rédaction

Alors qu'il a fait ses débuts en équipe de France, Theo Hernandez a eu la chance d'évoluer aux côtés de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. Interrogé sur les deux stars des Bleus, le latéral gauche du Milan AC s'est livré sur leur relation.