PSG - Malaise : Marquinhos dans le collimateur du vestiaire après le Real Madrid ?

Publié le 12 mars 2022 à 21h10 par D.M.

Après la défaite du PSG face au Real Madrid mercredi dernier, certains membres du vestiaire auraient regretté l'attitude de Marquinhos, capitaine du club parisien durant cette rencontre.

Nouvelle déception pour le PSG en Ligue des champions. Malgré un groupe composé de nombreuses stars, le club parisien a pris l’eau au match retour des huitièmes de finale face au Real Madrid (défaite 3-1). Pourtant, les hommes de Mauricio Pochettino avaient idéalement débuté la rencontre, grâce à un but de Kylian Mbappé. Mais la seconde période a été cauchemardesque pour le PSG, qui a vu Karim Benzema planter un triplé et offrir la qualification à son équipe. Certains cadres du vestiaire ont subi la pression et n’ont pas été à leur meilleur à l’instar de Marquinhos.

Le comportement de Marquinhos pointé du doigt ?