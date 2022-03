Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos reçoit une grande nouvelle pour son avenir !

Publié le 9 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Ayant fait part de son souhait de poursuivre sa carrière au PSG, Marquinhos pourrait voir son contrat être rallongé jusqu’au mieux à l’été 2027.

Depuis quelque temps, il est question d’une éventuelle prolongation de contrat de Marquinhos. D’ailleurs, le capitaine du PSG a dernièrement profité d’une interview pour RMC afin de faire passer le message suivant sur sa volonté de poursuivre son aventure initiée en 2013 au PSG. « Il y a des discussions, j’espère que ça va aller vite. Mon avenir c’est le PSG. Leonardo connaît mon envie, le club connait mon envie, ils savent ce que je veux ». Pour rappel, le Chelsea de son ancien coach Thomas Tuchel aurait tenté de le recruter l’été dernier afin de lui permettre de reformer une charnière centrale avec Thiago Silva. Cependant, Marquinhos a repoussé les avances de Chelsea avec comme intention claire de rester au PSG et d’y prolonger son contrat.

Marquinhos bientôt prolongé jusqu’en 2026 au minimum ?