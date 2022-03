PSG - Malaise : Le message poignant de Nuno Mendes après l'échec face au Real Madrid !

Foot - PSG

Quelques heures après l'élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, Nuno Mendes a tenu à s'adresser aux supporters parisiens.

Les joueurs du PSG commencent à faire leur mea-culpa après l’élimination de leur club en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (défaite 3-1). Après Marco Verratti et Kylian Mbappé, c’est au tour de Nuno Mendes de s’adresser aux supporters parisiens sur les réseaux sociaux. « Les mots ne sont pas assez forts pour exprimer à quel point nous sommes déçus d’être sortis si tôt de la Ligue des Champions. Il va falloir profiter de cet échec pour revenir plus fort. Merci encore aux fans pour leur incroyable soutien » a confié le latéral gauche sur son compte Twitter .

Words are not strong enough to express how disappointed we are to be out of the Champions so soon … We will have to use this failure to come back stronger. Thanks again to the fans for their incredible supportAllez Paris pic.twitter.com/SMGbQzN1YT