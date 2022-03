Foot - PSG

PSG : Navas, Donnarumma... Après le fiasco du Real Madrid, Pochettino ne regrette rien !

Publié le 12 mars 2022 à 16h30 par B.C.

Alors que Gianluigi Donnarumma a joué un rôle malheureux dans l’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des champions, Mauricio Pochettino ne regrette pas le fait d’avoir opté pour la titularisation de l’international italien au détriment de Keylor Navas.

Depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG alterne entre deux gardiens de très haut niveau dans ses cages. L’Italien partage en effet le temps de jeu avec Keylor Navas, qui sortait d’une excellente saison avec le PSG, mais depuis quelques semaines, Mauricio Pochettino semblait enfin avoir tranché entre les deux portiers. Titulaire face au Real Madrid au Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma a de nouveau été préféré au Costaricien pour défendre les cages du PSG sur la pelouse du Santiago Bernabéu, mais la soirée a viré au cauchemar pour l’ancien joueur de l’AC Milan, fautif lors d’une sortie au pied, permettant à Karim Benzema d’inscrire le premier but du Real Madrid et de relancer son équipe. Depuis, Donnarumma est tristement mais logiquement pointé du doigt, jugé comme le grand responsable du nouveau fiasco parisien en Ligue des champions. Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille de recevoir Bordeaux, Mauricio Pochettino est revenu la manière dont les deux joueurs avaient vécu l’élimination parisienne à Madrid.

« Les deux partagent un sentiment de déception »