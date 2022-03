Foot - PSG

PSG - Malaise : Nasser Al-Khelaïfi reçoit un énorme soutien !

Publié le 13 mars 2022 à 5h00 par T.M.

Plus que jamais dans l’oeil du cyclone après l’élimination face au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi peut toutefois compter sur certains soutiens.

Depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi est le président du PSG. S’il a tout fait pour permettre au club de la capitale de remporter la Ligue des Champions, cela ne sera encore une fois pas pour cette année. Et actuellement, le moment est compliqué pour le Qatari. Dans le viseur de la justice, Al-Khelaïfi pourrait aussi risquer gros suite à son comportement envers les arbitres de la rencontre face au Real Madrid.

« Je suis triste aussi pour le président »