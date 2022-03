Foot - PSG

PSG - Polémique : L’UEFA ouvre une enquête contre Al-Khelaïfi et Leonardo !

Publié le 10 mars 2022 à 18h49 par La rédaction

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a explosé de colère après la rencontre face au Real Madrid, s’en prenant aux arbitres, l’UEFA a décidé de s’en mêler.