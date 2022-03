Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Messi… Pochettino répond à l’énorme colère des supporters !

Publié le 13 mars 2022 à 16h45 par B.C.

Accueilli par les sifflets du Parc des Princes ce dimanche, le PSG a battu Bordeaux (3-0) dans une ambiance houleuse. Alors que Lionel Messi et Neymar ont notamment été pris à parti par les supporters, Mauricio Pochettino juge cette réaction injuste.

Quatre jours après le fiasco en Ligue des champions face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain retrouvait la Ligue 1 ce dimanche, sur la pelouse du Parc des Princes. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés contre Bordeaux (3-0), mais cette victoire n’a pas suffi à calmer les supporters, qui n’ont pas hésité à siffler leur équipe après la nouvelle déconvenue européenne. Lionel Messi et Neymar ont notamment été les cibles de sifflets et de chants insultants, un moment particulier sur lequel est revenu Mauricio Pochettino.

« Nous méritons tous cette colère des supporters, pas uniquement Messi et Neymar »