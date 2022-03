Foot - PSG

PSG - Malaise : Kimpembe répond à l'énorme colère des supporters après le Real Madrid !

Publié le 13 mars 2022 à 15h07 par La rédaction

Sifflé par ses supporters, le PSG a remporté son match face aux Girondins de Bordeaux dans une ambiance pesante (3-0). Presnel Kimpembe s'est prononcé sur la réaction du Parc des Princes.