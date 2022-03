Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino ne digère pas le fiasco contre le Real Madrid !

Publié le 12 mars 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Trois jours après la terrible déconvenue vécue sur la pelouse du Real Madrid, Mauricio Pochettino s'est présenté en conférence de presse et l'entraîneur du PSG semble très mal vivre la situation.

Mercredi soir, le PSG est retombé dans ses travers. En effet, malgré une victoire au Parc des Princes contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-0), les Parisiens sont éliminés en C1 après une défaite sur la pelouse du Stade Santiago Bernabeu (1-3). Et pourtant, les hommes de Mauricio Pochettino ont parfaitement maîtrisé la première heure de jeu, trouvant le chemin des filets grâce à Kylian Mbappé. Mais l'erreur de Gianluigi Donnarumma, qui a entraîné l'égalisation de Karim Benzema, a fait ressurgir les vieux démons parisiens. Le PSG s'est effectivement effondré et a permis au Real Madrid de s'imposer (3-1) pour se hisser en quart de finale de la Ligue des champions alors que les Parisiens restent à quai. Et pour Mauricio Pochettino, c'est difficile à digérer.

Pochettino ne s'en remets pas