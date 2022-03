Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino est au plus mal !

Publié le 13 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Présent en conférence de presse pour la première fois depuis l'élimination contre le Real Madrid, Mauricio Pochettino a fait part de son mal-être.

Trois jours après la terrible déconvenue subie contre le Real Madrid, et à la veille de retrouver le Parc des Princes à l'occasion de la réception de Bordeaux, Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse. L'occasion de revenir sur la défaite du PSG au stade Santiago Bernabeu, et visiblement, le technicien argentin a du mal à digérer.

Pochettino ne va «pas bien»