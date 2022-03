Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone s’est fait une raison pour Lionel Messi...

Publié le 15 mars 2022 à 21h10 par A.C.

En difficulté au Paris Saint-Germain, Lionel Messi aurait des doutes au sujet de son avenir et en Catalogne on évoque déjà un possible retour au FC Barcelone.

C’est une situation qui ne manque pas de faire réagir. Recrue phare du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Lionel Messi n’arrive pas à se faire à sa nouvelle vie. Ses statistiques cette saison sont du jamais vu et l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions semble l’avoir plombé, à l’image de tous ses coéquipiers. Lors de la réception des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 (3-0), Messi a même été sifflé par le Parc des Princes et certains pensent déjà à un départ. Cela n’a pas tardé à affoler la Catalogne, ou l’on a commencé à parler d’un possible retour de Messi, moins d’un an après son départ vers le PSG.

Barcelone n’a pas d’argent pour Messi