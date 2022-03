Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse catalane scelle l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 15 mars 2022 à 14h15 par B.C.

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont fait état d’un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Cependant, l’avenir de l’Argentin s’écrit bien au PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2023.

Hué par le Parc des Princes ce dimanche contre Bordeaux, Lionel Messi vit une première saison très compliquée au PSG, durant laquelle il peine à enchaîner les prestations de haute volée. Après avoir passé l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone, l’Argentin se retrouve donc dans une situation complexe, qui pourrait l’inciter à vouloir faire son retour en Catalogne si l’on en croit certains bruits venus de l’étranger. Cependant, AS et Marca ont assuré ce lundi qu’une arrivée de Lionel Messi au Barça n’était pas envisagée, tandis que RMC annonçait de son côté que Messi avait l’intention de faire taire les critiques. De son côté, la presse catalane se montre également assez claire sur un hypothétique come-back de La Pulga chez les Blaugrana .

Pas de départ au programme pour Messi