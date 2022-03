Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est déjà bouclé pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 14 mars 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 14 mars 2022 à 18h32

Conspué par le public du Parc des Princes et pointé du doigt après sa première saison décevante avec le PSG, Lionel Messi traverse une grosse zone de turbulences, qui pourrait l’amener à plier bagage selon certaines sources espagnoles. Néanmoins, aucun départ ne serait au programme pour La Pulga.

Parti à contrecœur du FC Barcelone l’été dernier en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé, Lionel Messi espérait noyer son chagrin au PSG, en rejoignant l’un des clubs les plus puissants de la planète sur le papier. Cependant, la première saison de La Pu lga dans la capitale française est déjà à oublier. Avec seulement 7 buts et 11 passes décisives au compteur en 26 apparitions sous le maillot du PSG, Lionel Messi n’a pas marqué les esprits. Pire, l’Argentin enchaîne les prestations décevantes et n’est pas parvenu à empêcher le nouveau fiasco européen du club parisien face au Real Madrid. Alors qu’on le dit malheureux du côté du Parc des Princes, Lionel Messi ne peut pas profiter des résultats du PSG pour parfaire son intégration, au point que les premières rumeurs de départ surgissent à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Selon TMW , le septuple Ballon d’Or voudrait plier bagage, et le journaliste Gerard Romero annonçait ce dimanche soir que les premiers contacts avaient été entamés entre le Barça et Jorge Messi, père de l’attaquant, afin de discuter de la faisabilité d’un retour de la légende du club culé chez les Blaugrana . Néanmoins, l’heure n’est pas au départ pour Lionel Messi.

Messi veut faire taire les critiques

Conspué par le public du Parc des Princes ce dimanche à l’occasion du match contre Bordeaux (3-0), Lionel Messi a été touché par les huées des supporters, mais à en croire son entourage, l’international albiceleste est bien décidé à faire taire les critiques. Selon RMC , Lionel Messi reste motivé et veut prouver qu’il n’est pas venu au PSG en pré-retraite, avec la volonté de s’imposer dans un projet dans lequel il croit. Ce dimanche, l’émission Téléfoot annonçait déjà avant la rencontre mouvementée face aux Girondins que le départ de Lionel Messi n’était pas d’actualité, et que ce dernier devrait ainsi avoir l’opportunité de se racheter, alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en 2023, avec une année en option. Il faut dire qu’il semble difficilement imaginable que le Qatar accepte de se séparer de sa superstar à quelques mois du Mondial 2022, et ce alors que l’avenir de Kylian Mbappé est déjà très incertain. De plus, aucune porte de sortie ne serait disponible pour l’Argentin.

Le Barça n’est pas une option