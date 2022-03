Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a déjà tranché pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 15 mars 2022 à 9h15 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations quant à un possible départ du PSG l’été prochain pour Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi devrait catégoriquement refuser de le laisser retourner au FC Barcelone.

Depuis le débâcle du PSG face au Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, l’avenir des stars telles que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ne cesse de faire couler beaucoup d’encre. La presse espagnole a d’ailleurs annoncé que l’attaquant argentin souhaitait déjà retourner au FC Barcelone, et que son père aurait ainsi amorcé des discussions avec le club catalan pour accélérer la cadence. Mais le PSG acceptera-t-il de laisser partir Messi l’été prochain, seulement un an après son arrivée ?

Al-Khelaïfi ne fera pas de cadeau à Barcelone avec Messi