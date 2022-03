Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Ousmane Dembélé, le PSG a tout prévu !

Publié le 15 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

D’ici la fin de la saison, le PSG pourrait se rapprocher d’un accord pour la signature d’un contrat d’Ousmane Dembélé, dont l’engagement au FC Barcelone arrivera à expiration en juin prochain. Et le Français débarquerait pour remplacer Angel Di Maria.

Et si Ousmane Dembélé réalisait une seconde partie de saison pleine ? Lors de ses trois dernières sorties en Liga, le champion du monde tricolore est parvenu à délivrer quatre passes décisives pour une réalisation face à l’Athletic Bilbao (4-0). De quoi permettre à son coach Xavi Hernandez et son coéquipier Ferran Torres de s’enflammer dimanche soir après le large succès des Blaugrana face à Osasuna alors qu’en parallèle, aucune décision définitive n’aurait été prise quant à une éventuelle prolongation de contrat au FC Barcelone. À Paris, on songerait à l’ailier du Barça , et pas pour la potentielle succession de Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé pour combler le vide que laissera Angel Di Maria