Mercato - PSG : Le départ d’une star du projet QSI est en préparation !

Publié le 14 mars 2022 à 20h45 par La rédaction mis à jour le 14 mars 2022 à 20h48

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria pourrait quitter librement le PSG. L’agence Gestifute serait même déjà à la recherche de la prochaine destination de l’Argentin.

L’aventure d’Angel Di Maria au Paris Saint-Germain est proche de son terme. Arrivé en 2015 pour la somme de 63M€, l’international argentin est en fin de contrat le 30 juin prochain, et son avenir se dessine loin du club de la capitale. Alors qu’une clause est disponible afin de prolonger automatiquement le bail d’ El Fideo d’une année supplémentaire, les dirigeants du PSG ne devraient pas lever cette option, et laisser l’ailier partir librement. Apparu à 25 reprises cette saison, le joueur de 34 ans a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives cette saison. Alors que Di Maria semble ne plus être en odeur de sainteté à Paris, son agence lui chercherait déjà un point de chute.

Gestifute cherche un nouveau club à Di Maria