Mercato - PSG : Un retour aux sources pour Angel Di Maria ?

Publié le 14 mars 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria devrait partir librement et gratuitement cet été. Une information qui n'aurait pas échappée à Benfica, désireux de rapatrier l'international argentin. Alors qu'elle aurait déjà lancé les contacts pour boucler le retour d'Angel Di Maria, la direction du club lisboète trouverait que ses exigences sont trop élevées. Ainsi, El Fideo serait contraint de faire un sacrifice financier pour pouvoir reprendre les négociations avec Benfica.

Formé à Rosario en Argentine, Angel Di Maria a migré vers l'Europe à l'été 2007. Tombé sous le charme d' El Fideo, Benfica a déboursé une somme proche de 8M€ pour le recruter. Après avoir bien profité des services d'Angel Di Maria, le club portugais a fait une belle plus value en le revendant au Real Madrid. En effet, la Maison-Blanche a payé environ 33M€ pour arracher l'international argentin à Benfica lors du mercato estival 2010. Quatre ans plus tard, le Real Madrid a également réalisé une très belle opération grâce à Angel Di Maria, puisque ce dernier a été transféré pour environ 75M€ à Manchester United. Toutefois, le séjour de l'attaquant de 34 ans chez les Red Devils ne s'est pas du tout passé comme il l'espérait. Ainsi, Angel Di Maria a fait ses valises un an après son arrivée à Old Trafford pour rejoindre le PSG. Et le club de la capitale aurait déboursé environ 63M€ pour son transfert.

Benfica a lancé les discussions avec Angel Di Maria

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur du PSG depuis l'été 2015, Angel Di Maria serait sur le point de prendre le large. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo ne devrait pas prolonger avec le club parisien. En effet, comme l'a indiqué Téléfoot (TF1) ce dimanche, Leonardo aurait décidé de ne pas activer l'option pour étendre d'une saison le bail d'Angel Di Maria. Et Benfica ne voudrait pas laisser passer l'opportunité de rapatrier son ancien attaquant pour 0€.

Angel Di Maria doit faire un gros sacrifice pour retrouver Benfica