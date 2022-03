Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à revenir à la charge pour Mohamed Salah ?

Publié le 14 mars 2022 à 14h15 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé semblerait se rapprocher les jours passant d’un départ, les décideurs du PSG seraient susceptibles d’à nouveau songer à l’option Mohamed Salah.

Bien que sa position soit fragilisée par la situation sportive du PSG, Leonardo devrait tout de même travailler sur divers dossiers d’ici la fin de la saison. Et parmi les plus chauds, le directeur sportif du PSG continuera de faire le forcing auprès de Kylian Mbappé pour que le numéro 7 du Paris Saint-Germain accepte de prolonger son contrat, ce pour quoi sa mère Fayza Lamari milite en coulisse comme le10sport.com vous le révélait le 27 février dernier. Pour ce qui est de l’éventuelle succession de Mbappé, le PSG pourrait réactiver une piste de longue date : Mohamed Salah.

Salah pour remplacer Mbappé ?