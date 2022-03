Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fixe ses conditions pour sa prolongation !

Publié le 14 mars 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 14 mars 2022 à 20h36

Contrairement à ce qui peut se dire en Espagne, Kylian Mbappé n’a encore rien décidé pour son avenir et reste à l’écoute des arguments du PSG au sujet d’une prolongation. Le projet sportif s’annonce ainsi déterminant dans le choix de l’international français.

Kylian Mbappé au Real Madrid ? Ce n’est pas (encore) pour maintenant. Alors que la presse espagnole martèle avec insistance l’arrivée imminente du Bondynois chez les Merengue , avec notamment le quotidien Marca qui assurait il y a quelques jours que Mbappé allait signer son contrat cette semaine, rien n’est encore acté dans ce dossier. Comme l’a annoncé ce lundi le10sport.com, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris sa décision pour son avenir, et ce malgré l’existence d’un accord verbal que nous vous révélions en début d’année. Pour l’heure, le champion du monde souhaite affiner sa réflexion et discuter avec l’ensemble des parties, et tout dépendra du projet sportif mis en place au PSG, mais également au Real Madrid.

Mbappé veut tout savoir du projet sportif au PSG, mais aussi à Madrid