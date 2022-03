Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante du Barça sur Haaland !

Publié le 14 mars 2022 à 18h45 par Th.B.

Alors que Joan Laporta se montre sobre lors de ses déclarations publiques sur le dossier Erling Braut Haaland, dans lequel le PSG figure comme un véritable concurrent, le président du FC Barcelone serait bien plus confiant et direct en privé.

Et si le PSG venait à attirer Erling Braut Haaland au Parc des princes ? Afin de tourner la page Kylian Mbappé si ce dernier décidait de ne pas prolonger son contrat, les dirigeants parisiens songent à Haaland comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, qui pourrait être recruté pour 75M€ cet été, soit le montant de sa clause libératoire au Borussia Dortmund. Néanmoins, le président Joan Laporta aurait la ferme intention de recruter Erling Braut Haaland en profitant notamment de sa bonne relation avec Mino Raiola agent de la piste offensive du PSG. Et bien que le patron du FC Barcelone joue la carte de la sécurité en public en affirmant que le club ne dégainera pas des offres folles susceptibles de mettre en péril la certaine stabilité financière quelque peu retrouvée au FC Barcelone, la vérité serait tout autre.

« S'il veut jouer pour Barcelone, il y jouera »