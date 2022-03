Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça en remet une couche sur le feuilleton Haaland !

Publié le 14 mars 2022 à 15h10 par A.D.

Tout comme le PSG, le FC Barcelone aimerait s'offrir les services d'Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Alors que Joan Laporta a fait une sortie retentissante sur ce dossier, Mateu Alemany y est allé de sa mise au point dans la foulée.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat le 30 juin. En plus du club parisien, d'autres écuries européennes seraient sur les traces du buteur du Borussia Dortmund, et notamment le FC Barcelone. Interrogé sur la possibilité de voir Erling Haaland signer au Barça cet été, Joan Laporta a fait une annonce fracassante. « Nous renforçons l'équipe pour la saison prochaine. Mateu Alemany, Jordi Cruyff et tout le secrétariat technique travaillent pour y parvenir et il y a des ajouts qui, je le comprends, enthousiasment les gens, mais qui sont très difficiles car ce sont des opérations que nous ne devrions pas faire, même si nous avions la meilleure situation économique. Nous devons appliquer des critères et une certaine rationalité au monde du football. Nous sommes ici pour bien gérer un club de football, qui est le Barça, et bien que nous nous soyons améliorés, la situation économique n'a pas été inversée. C'est la priorité, avec celle de constituer une équipe de plus en plus puissante. Nous serons impliqués dans tout, mais nous ne réaliserons aucune opération qui mette en danger la situation » , a expliqué le président du FC Barcelone à TV3 ce dimanche.

«Ce n'est pas le moment de parler des signatures pour la saison prochaine»