Mercato - PSG : Le FC Barcelone fait une annonce fracassante pour Haaland !

Publié le 13 mars 2022 à 17h15 par B.C. mis à jour le 13 mars 2022 à 17h18

Annoncé comme l’un des clubs déterminés à s’attacher les services d’Erling Haaland, le FC Barcelone est bien à l’affût dans ce dossier comme l’a expliqué Joan Laporta. Néanmoins, le président blaugrana a rappelé ce dimanche la situation financière délicate du club culé.

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, Erling Haaland fait déjà énormément parler de lui. L’attaquant du Borussia Dortmund est en effet courtisé par la plupart des cadors européens, dont le PSG, qui en a fait sa cible prioritaire en cas de départ de Kylian Mbappé cet été comme vous l’a révélé le10sport.com. Le Real Madrid et Manchester City sont également à l’affût, tout comme le FC Barcelone, qui espère s’attacher les services du Norvégien malgré ses problèmes financiers. Interrogé ce dimanche sur une arrivée d’Erling Haaland, Joan Laporta a confirmé son intérêt pour la star du Borussia Dortmund, mais le président du Barça reste mesuré sur le sujet.

« Nous ne réaliserons aucune opération qui mette en danger la situation »