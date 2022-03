Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le nouveau coup de gueule du clan Koeman sur son départ !

Publié le 13 mars 2022 à 15h30 par T.M.

Alors que Ronald Koeman a dernièrement fait part de sa colère envers Joan Laporta suite à son départ du FC Barcelone, voilà que son ancien adjoint, Henrik Larsson en a rajouté une couche à ce sujet.

Légende du FC Barcelone, Ronald Koeman est toutefois parti par la petite porte en tant qu’entraîneur. Confirmé pour une seconde saison sur le banc blaugrana, le Néerlandais ne sera finalement resté en poste que quelques mois. En effet, en octobre dernier, faisant les frais des mauvais résultats du Barça, Koeman a été remercié par Joan Laporta qui est alors allé chercher Xavi pour le remplacer. Un choix que le principal intéressé a eu du mal à digérer. « Je voulais vraiment réussir en tant qu'entraîneur à Barcelone, faire tout ce que je pouvais, mais je me suis rendu compte que Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n'avais pas été nommé par lui. Il m'avait dit mille fois que Xavi ne serait pas son entraîneur, parce qu'il manquait d'expérience. Mais il avait besoin d'un bouclier, de quelqu'un derrière qui se cacher », expliquait notamment dernièrement Ronald Koeman.

« C’est une honte »