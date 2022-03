Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences d’Ancelotti sur Kylian Mbappé !

Publié le 13 mars 2022 à 13h45 par T.M.

De passage en conférence de presse ce dimanche, revenant sur la rencontre de Ligue des Champions face au PSG, Carlo Ancelotti n’a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé.

Mercredi dernier, sur la pelouse du Bernabeu, Kylian Mbappé a vécu une soirée inhabituelle. Joueur du PSG, le Français évoluait toutefois dans sa possible future maison, lui que l’on annonce au Real Madrid la saison prochaine. Et cela s’est bien senti avec les ovations réservés par le public merengue. Mais cela n’a pas chamboulé Mbappé, qui a inscrit un but. Une réalisation qui n’aura toutefois pas suffi pour envoyer le PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions puisqu’au final, le club de la capitale a été éliminé.

Ancelotti et la soirée de Mbappé