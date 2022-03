Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Karim Benzema est tout tracé !

Publié le 13 mars 2022 à 12h00 par D.M.

Auteur d'un triplé face au PSG en huitième de finale retour de Ligue des champions, Karim Benzema devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid.

Karim Benzema a été le grand artisan de la victoire de son équipe en huitième de finale de Ligue des champions. Auteur d’un triplé lors du match retour à Santiago Bernabeu, l’international français a éliminé, à lui seul le PSG et a dépassé le légendaire Alfredo Di Stefano au classement des meilleurs buteurs du club merengue . « Je me sens à la maison. J'aime beaucoup Madrid, les gens et le pays. Les gens sont bien avec moi et je profite chaque jour ici, dans les entraînements et dans les matchs » a confié Benzema lors d’un entretien accordé à Real Madrid TV.

Benzema sur le point de prolonger son bail

Malgré les rumeurs incessantes sur une possible arrivée d’Erling Haaland (Borussia Dortmund), Karim Benzema ne serait pas menacé. Auteur de prestations majuscules, l’avant-centre de 34 ans serait même sur le point de signer un nouveau contrat avec le Real Madrid. Selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, Benzema devrait prolonger son contrat avec la formation espagnole d’une saison, soit jusqu’en 2024, conformément à la politique du club avec les trentenaires. La signature du joueur pourrait être officialisée dans les prochaines semaines.