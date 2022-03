Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le gros constat de Benzema sur son aventure du Real Madrid !

Publié le 12 mars 2022 à 14h00 par Th.B.

D’ores et déjà icône de l’histoire du Real Madrid, Karim Benzema a dépassé le légendaire Alfredo Di Stefano au classement des meilleurs buteurs du club merengue. L’occasion pour le Français de revenir sur son arrivée et son expérience au Real Madrid.

Arrivé à l’été 2009, à l’instar de Kaka ou encore Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a eu du mal à définitivement s’imposer à ses débuts, en concurrence avec Gonzalo Higuain. Mais finalement, l’international français est devenu incontournable à la Casa Blanca jusqu’à récemment dépasser le record de buts inscrits au Real Madrid par la légende merengue Alfredo Di Stefano. Benzema compte désormais 309 réalisations, soit une de plus que Di Stefano. À cette occasion, le numéro 9 du Real Madrid s'est livré sur son aventure madrilène.

« Je me sens à la maison »