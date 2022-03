Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révolution à Paris va faire une victime colossale !

Publié le 12 mars 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Le fiasco contre le Real Madrid va faire des dégâts en interne. En effet, une révolution semble être en préparation du côté de Doha, et devrait impacter de nombreux étages du club. Le départ de Mauricio Pochettino ne semble effectivement plus faire de doute, tandis que celui de Leonardo prend forme.

Une nouvelle fois, le PSG a déçu sur la scène européenne et s'est effondré après avoir pourtant globalement maitrisé son sujet contre le Real Madrid. Battu à Bernabeu après une victoire à l'aller (1-0) et une excellente première heure de jeu au retour, le PSG a finalement tout perdu en 30 minutes avec un triplé de Karim Benzema (1-3). Par conséquent, des changements importants pourraient intervenir dans les prochaines semaines, comme ce fut le cas par le passé. En 2017, après le remontada contre le FC Barcelone, le Qatar avait sorti le chéquier pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. L'année suivante, Unai Emery n'avait pas été conservé après l'élimination contre le Real Madrid puis en 2019, c'est Antero Henrique qui avait été remercié après la débâcle contre Manchester United, remplacé par un certain Leonardo, qui pourrait cette fois-ci être la grande victime du fiasco contre les Madrilènes...

Leonardo plus que jamais sur le départ