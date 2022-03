Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le fiasco contre le Real Madrid, le départ de Kylian Mbappé est imminent !

Publié le 12 mars 2022 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 12 mars 2022 à 11h38

Après son élimination en Ligue des champions par le Real Madrid, le PSG voit ses chances de prolonger Kylian Mbappé s’amoindrir considérablement. Comme vous l’a révélé Le 10 Sport, Florentino Pérez possède déjà un accord moral avec l’international français pour la saison prochaine, et d’après la presse espagnole, tout pourrait être bouclé dans les jours qui arrivent…

Mercredi sur la pelouse du Santiago Bernabéu, le Paris Saint-Germain est retombé dans ses travers. Comme à Chelsea en 2014, à Barcelone en 2017, ou face à Manchester United en 2019, l’équipe parisienne n’est pas parvenue à conserver son avantage obtenu à l'aller et a failli sur le plan mental malgré sa domination sur le Real Madrid durant une grande partie de cette double confrontation. Une fois de plus, le PSG échoue donc dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais cette fois-ci, la note pourrait être encore plus salée. Bien qu’il ait toujours assuré que ce choc ne rentrait pas en compte dans sa réflexion, Kylian Mbappé est apparu touché par la défaite parisienne contre les Merengue , et ce alors que le Bondynois s’est montré irréprochable, en inscrivant la totalité des buts du PSG dans cet aller-retour, y compris ceux annulés pour hors-jeu, et en étant à l’origine du penalty raté par Lionel Messi au Parc des Princes. Le champion du monde tricolore est l’un des rares joueurs du PSG à avoir répondu présent malgré l’énorme pression sur ses épaules justifiée par son avenir incertain. Un futur qui pourrait se décanter après ce fiasco européen.

Une élimination qui secoue le dossier Mbappé

Jusqu’à présent, le feuilleton Mbappé était figé par la double confrontation entre le PSG, prêt à tout pour conserver sa star, et le Real Madrid, prêt à tout pour mettre la main sur un joueur attendu en Espagne depuis de nombreuses années. Comme vous l’a révélé le10sport.com en janvier, un accord verbal a déjà été trouvé entre le président Florentino Pérez et Kylian Mbappé, mais rien n’avait été signé pour autant, de quoi laisser une fenêtre de tir au PSG. Du côté du Qatar, le départ de l’international français est impensable à six mois d’une Coupe du Monde qui se déroulera sur ses terres. Le club de la capitale est ainsi disposé à offrir une fortune à son numéro 7 qui n’est toujours pas réceptif aux approches de sa direction, et qui pourrait acter son avenir dans les prochains jours.

La presse espagnole annonce la signature de Mbappé pour cette semaine