Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé la date de sa grande annonce !

Publié le 12 mars 2022 à 10h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé serait sur le point de s’engager avec le Real Madrid d’après la presse espagnole. Cependant, aucune annonce officielle ne devrait survenir avant la fin de saison.

Avec sa défaite sur la pelouse du Santiago Bernabéu (1-3) cette semaine, le PSG a peut-être perdu plus qu’un huitième de finale de Ligue des champions. Selon les informations de Marca , le feuilleton Kylian Mbappé pourrait en effet prendre fin la semaine prochaine avec la signature du champion du monde tricolore en faveur du Real Madrid. Les négociations entre les deux parties se sont intensifiées dernièrement à en croire le quotidien espagnol, permettant à Florentino Pérez de trouver un accord définitif avec la star du PSG, qui pourrait ainsi percevoir une prime à la signature estimée entre 60 et 80M€. Pour autant, rien ne devrait être officialisé dans l’immédiat.

Pas d’annonce avant juin ?