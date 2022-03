Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola à l’origine d’un énorme échec du PSG pour Haaland ?

Publié le 12 mars 2022 à 10h10 par Th.B.

Bien que son contrat court jusqu’à l’été 2024 au Borussia Dortmund, une clause libératoire avoisinant les 75M€ sera effective à la fin de la saison. Cependant, bien que le PSG ait des vues sur Erling Braut Haaland, Manchester City semblerait déjà avoir effectué les préparatifs pour son arrivée.

Et si le PSG essuyait un bel échec pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé ? Depuis l’élimination du club de la capitale en 1/8ème de finale de la Ligue des champions mercredi soir face au Real Madrid, RMC Sport a révélé que le contrat de Mbappé serait devenu un dossier encore plus important aux yeux des décideurs du PSG. Cependant, comme le10sport.com vous l’a souligné en janvier dernier, un engagement moral a été pris par le clan Kylian Mbappé envers le Real Madrid. Et en outre, la succession du numéro 7 du PSG pourrait être considérablement chamboulée par… le Manchester City de Pep Guardiola !

Haaland promis à Manchester City ?