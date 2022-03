Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a identifié le successeur de Leonardo !

Publié le 12 mars 2022 à 9h45 par A.M.

Quelques jours après le fiasco contre le Real Madrid, le PSG prépare sa révolution en interne et Leonardo pourrait en faire les frais. Un nom revient d'ailleurs avec insistance pour le remplacer.

Cet été, ça devrait bouger au PSG. Et pour cause, le nouveau fiasco européen du club de la capitale ne restera pas sans conséquence. En effet, de nombreux changements pourraient intervenir dans les prochaines semaines à tous les échelons. Sur le banc déjà, l'avenir de Mauricio Pochettino ne passe plus par le PSG et l'Argentin devrait en profiter pour retourner en Premier League. Mais ce n'est pas tout puisque Leonardo est également sur la sellette.

Paratici, la priorité du PSG ?