Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 12 mars 2022 à 7h15 par P.L.

En quête de renforts sur le plan défensif, le PSG s'intéresserait à Antonio Rüdiger. Et le club de la capitale pourrait avoir des cartes à jouer grâce à la situation actuelle de Chelsea.

L’été dernier, le PSG pensait avoir réalisé un très gros coup en recrutant Sergio Ramos, libre de tout contrat. Cependant, le passage de l’Espagnol à Paris ne se passe pas comme prévu, le joueur étant régulièrement sujet aux blessures. De ce fait, l’ancien du Real Madrid n’a joué que cinq matchs sous les couleurs parisiennes. Leonardo chercherait donc à s’attacher les services d’un nouveau défenseur cet été. Et le directeur sportif du PSG aurait placé le nom d’Antonio Rüdiger sur sa liste. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central allemand intéresse d’autres clubs européens. Cependant, les Blues voudraient bien le conserver. Mais en raison de la situation actuelle du club londonien pourrait permettre à Leonardo de le recruter.

La situation des Blues peut permettre à Leonardo d’agir