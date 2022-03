Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grosse réponse de ce crack de Ligue 1 !

Publié le 12 mars 2022 à 5h30 par T.M.

Excellent avec l’OGC Nice, Amine Gouiri aurait tapé dans l’oeil du PSG. Toutefois, le protégé de Christophe Galtier ne semble pas vraiment avoir la tête à un départ.

Cet été, le PSG pourrait connaitre un lifting total en attaque. Bien évidemment, Kylian Mbappé pourrait partir, arrivant au terme de son contrat. Mais il est aussi annoncé que le Qatar voudrait se séparer de Neymar tandis que des rumeurs ne cessent d’apparaitre pour l’avenir de Lionel Messi. Quelle sera alors l’attaque du PSG la saison prochaine ? Plusieurs pistes sont évoquées y compris en Ligue 1. Dernièrement, il a ainsi été annoncé que le club de la capitale était intéressé par Amine Gouiri, auteur d’une très belle saison avec l’OGC Nice.

« Je ne m’interdis pas de faire une troisième saison sous le maillot niçois »