Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La solution est trouvée pour remplacer Ter Stegen !

Publié le 12 mars 2022 à 4h45 par T.M.

A Barcelone, Marc-André ter Stegen ne fait aujourd’hui plus l’unanimité. Alors qu’un départ de l’Allemand est de plus en plus évoqué, une solution se présente à Xavi pour le remplacer dans les buts.

Toujours numéro 1 dans les buts du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen a toutefois perdu son statut d’intouchable en Catalogne. Sur sa ligne, l’Allemand n’est plus aussi impérial qu’il y a quelques saisons et cela pourrait lui être préjudiciable. En effet, en Espagne, il est souvent annoncé que Xavi ne compterait pas forcément sur Ter Stegen pour la saison prochaine. Ce qui ouvrirait la porte à un départ du portier blaugrana et poserait également la question de sa succession.

Inaki Pena de retour en grâce ?

Cela pourrait donc bouger dans les buts du FC Barcelone dans les mois à venir. Mais qui pourrait venir faire oublier Marc-André ter Stegen ? Après la rencontre de ce jeudi entre le Barça et Galatasaray, le retour d’Inaki Pena est vivement réclamé. Actuellement prêté par les Blaugrana en Turquie, le portier de 23 ans a fait forte impression. Des performances qui pourraient alors garantir à Inaki Pena une place la saison prochaine dans le groupe de Xavi, qui l’attend déjà les bras ouverts.