Mercato - PSG : Une star sur le départ avec la débâcle du Real Madrid ?

Publié le 12 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des principaux responsables de l’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma se retrouve au cœur des critiques. Et la presse italienne l’envoie déjà vers un retour en Serie A…

Clairement fautif sur le premier but encaissé par le PSG face au Real Madrid mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (3-1), Gianluigi Donnarumma a ensuite été impuissant et n’a pu empêcher l’élimination de son équipe. Le gardien italien a donc été largement pointé du doigt après cette erreur, et il semblerait même que ce contexte délicat puisse avoir un impact sur son avenir au PSG.

L’Italie tend les bras à Donnarumma

En effet, l’ensemble de la presse italienne s’est insurgée vendredi du traitement médiatique réservé à Gianluigi Donnarumma, qui était pourtant irréprochable depuis son arrivée au PSG l’été dernier. La Gazzetta dello Sport a même indiqué dans ses colonnes que la Juventus Turin envisageait encore de le recruter et de profiter de la situation, même si la présence de Wojciech Szczęsny pourrait compliquer la piste Donnarumma. Affaire à suivre…