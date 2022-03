Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe sur le Qatar et Neymar…

Publié le 12 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Une nouvelle fois décevant avec le PSG contre le Real Madrid, Neymar ne serait plus forcément en odeur de sainteté du côté de Doha qui envisagerait de s’en séparer au plus vite.

C’est un fait, Neymar a fait partie des grandes déceptions du PSG mercredi soir à Santiago Bernabeu contre le Real Madrid, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Certains observateurs tels que Daniel Riolo sur RMC Sport ont même réclamé le renvoi pure et simple de la star brésilienne : « Neymar, il faut qu’il soit viré sur le champ! T’es plus un joueur de foot Neymar! C’est fini, t’es pas à la fashion week ! », avait lâché Riolo. Et il semblerait que les hautes instances du PSG aient reçu le message…

« Le Qatar veut dégager Neymar »