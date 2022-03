Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a commis une grosse erreur avec Mbappé !

Publié le 11 mars 2022 à 15h45 par Th.B.

Alors que les propriétaires du PSG auraient donné leur parole à Kylian Mbappé et sa famille pour que l’attaquant parisien bénéficie d’un bon de sortie à l’été 2021 lors de sa signature en 2017, ils n’ont pas respecté l’accord. Ce qui compliquerait considérablement toute négociation pour une prolongation de contrat.

Au cours du dernier mercato estival, le Real Madrid avait lancé son offensive à la toute fin de la fenêtre des transferts en proposant jusqu’à 180M€ au PSG pour que le club parisien accepte de céder Kylian Mbappé à une année de l’expiration de son contrat. Cependant, malgré les approches multiples des dirigeants merengue, le PSG n’a pas bronché et a repoussé les offres du Real Madrid, au grand dam de Kylian Mbappé qui a dernièrement affirmé à plusieurs reprises avoir cultivé le souhait de quitter le PSG à la dernière intersaison. Pire, le10sport.com vous révélait le 27 août dernier que le Qatar préparait sa contre-attaque pour tenter de prolonger le contrat de Mbappé. Et ce, en ayant potentiellement violé la promesse faite quatre ans plus tôt à Kylian Mbappé et à son entourage.

À Doha, on n’aurait pas respecté la parole donnée à Kylian Mbappé…