Mercato - PSG : Le Qatar prépare une révolution pour faire rêver Mbappé !

Publié le 11 mars 2022 à 14h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé devrait prochainement prendre une décision pour son avenir. Et le Qatar est prêt à tout pour le convaincre.

L'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions devrait accélérer le processus concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour cause, l'attaquant parisien, dont le contrat s'achève en juin prochain, se concentrait jusque-là sur les enjeux sportifs de son club. Mais sans la Ligue des champions, la fin de saison du PSG se résume désormais à conserver sa confortable avance en Ligue 1. Par conséquent, Kylian Mbappé peut désormais se pencher plus sereinement sur son avenir alors qu'il dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé par le10sport.com.

D'énormes changements en interne pour convaincre Mbappé ?