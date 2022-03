Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux dossiers brûlants sur le point d’être bouclés par Xavi ?

Publié le 12 mars 2022 à 0h00 par P.L.

En quête de renfort en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone envisagerait de recruter César Azpilicueta et Andreas Christensen. Toutefois, les deux joueurs s'éloigneraient de la Catalogne en raison de la situation actuelle de Chelsea.

Après s’être considérablement renforcé cet hiver, le FC Barcelone aurait déjà prévu quelques plans pour cet été. Joan Laporta aurait placé quelques noms sur sa liste. Au vu de la situation économique du Barça , le président blaugrana pourrait se tourner vers le marché des agents libres. Jusqu’à présent, Franck Kessié, César Azpilicueta ou encore Andreas Christensen ont été ciblés. Alors que Chelsea est la cible de sanctions, les deux joueurs n'ont que très peu de chances de rester en Angleterre.

Azpilicueta et Christensen devraient bien quitter Chelsea