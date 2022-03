Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine recrue est confirmée pour Laporta !

Publié le 11 mars 2022 à 17h00 par La rédaction

Ciblé par le FC Barcelone depuis plusieurs semaines, Andreas Christensen aurait enfin trouvé un accord avec les Blaugrana, qu’il rejoindra librement cet été.

Lors du prochain mercato, le FC Barcelone devrait se montrer très actif. Alors que toutes les finances devraient être concentrées afin de recruter Erling Haaland, les dirigeants Blaugrana veulent renforcer les différents secteurs en recrutant des joueurs en fin de contrat. En défense, les noms de César Azpilicueta et Noussair Mazraoui sont régulièrement cités, mais ce serait finalement Andreas Christensen qui devrait être le premier à rejoindre les catalans. A un poste où Samuel Umtiti et Clément Lenglet ne seront pas retenus, et où Gérard Piqué est vieillissant, l’international danois devrait immédiatement devenir titulaire aux côtés de Ronald Araujo.

Christensen va rejoindre le FC Barcelone

Selon les dernières informations de Nicolò Schira, tout serait bouclé pour le transfert d’Andreas Christensen, qui rejoindra donc le FC Barcelone lors du mercato estival. Le défenseur de 25 arrive pour trois saisons, plus une en option, avec un salaire de 6M€ par an.