Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danger confirmé pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 12 mars 2022 à 0h45 par La rédaction

Ciblé par le Paris Saint-Germain en vue du mercato estival, Antonio Rüdiger serait également dans les petits papiers de la Juventus.

En enregistrant l’arrivée libre de Sergio Ramos lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain pensait avoir trouvé un nouveau tôlier en défense, à associer à Marquinhos et Presnel Kimpembe. Cependant, l’Espagnol n’a pratiquement pas joué cette saison pour cause de blessures, et les dirigeants parisiens devraient tenter de lui trouver un remplaçant lors de la prochaine période de transfert. En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger serait l’un des joueurs ciblés par Leonardo. Le PSG ne serait cependant pas seul sur ce dossier, et devrait faire face à la concurrence d’un autre cador européen.

La Juventus s’intéresse à Antonio Rüdiger