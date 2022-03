Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme déclaration sur l’avenir de Coutinho !

Publié le 11 mars 2022 à 14h00 par Th.B.

Alors qu’il s’est une nouvelle fois montré décisif pour Aston Villa, où il est arrivé en prêt cet hiver en provenance du FC Barcelone, Philippe Coutinho resterait au sein du club de Birmingham si cela ne tenait qu’à son entraîneur Steven Gerrard.

Une nouvelle fois buteur jeudi soir, lors de la large victoire d’Aston Villa sur la pelouse de Leeds United (3-0) et ce, pour la quatrième fois depuis son arrivée au sein du club de Birmingham cet hiver, Philippe Coutinho a une nouvelle fois impressionné Steven Gerrard. Ex-coéquipier du Brésilien à Liverpool, la légende des Reds est désormais l’entraîneur des Villans et avait milité cet hiver pour que le pensionnaire de Premier League puisse boucler l’arrivée en prêt de Philippe Coutinho, qui appartient toujours au FC Barcelone. Alors qu’une option d’achat a été incluse dans le deal convenu entre le FC Barcelone et Aston Villa, Steven Gerrard affirmé ces derniers jours à Sky Sports ne pas vouloir se pencher sur l’été prochain et la décision finale pour Philippe Coutinho. « Quand il est à l’aise, il est heureux. Pour moi, cela n’a aucun sens de prendre des décisions maintenant ou de dire quoi que ce soit à ce sujet ». Cependant, après une nouvelle belle performance du milieu offensif appartenant au FC Barcelone, Gerrard n’a cette fois-ci pas pu résister.

« S'il s'agissait de moi et de mon argent, vous savez ce que je ferais »