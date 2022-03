Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue XXL du Qatar déjà sur le départ ?

Publié le 11 mars 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Arrivé en fanfare au PSG l’été dernier après la fin de son contrat avec le Milan AC et son Euro brillant remporté avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a pourtant été l’un des responsables de l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Et la Juventus Turin envisage toujours de le recruter…

Au terme d’un long feuilleton, Gianluigi Donnarumma avait fini par quitter gratuitement le Milan AC au terme de son contrat l’été dernier pour s’engager jusqu’en juin 2026 avec le PSG. Un choix très fort de la part du gardien Italien de 23 ans, qui était parfaitement conscient de la concurrence qui allait régner avec Keylor Navas au Parc des Princes, mais Donnarumma a néanmoins réussi à faire son trou et il a notamment disputé les deux confrontations face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, sauf que le match retour (défaite 3-1) ne s’est pas déroulé comme prévu.

Donnarumma au cœur du malaise madrilène…

En effet, c’est sur une très grosse erreur de relance de Gianluigi Donnarumma que le PSG a permis au Real Madrid de revenir dans le match, pour finalement subir la foudre de Karim Benzema, auteur d’un triplé. Après la rencontre, au micro de Canal +, Mauricio Pochettino est monté au créneau pour tenter de défendre son gardien : « Sur l'action du but que nous concédons, il y a une faute claire. Je ne sais pas ce que faisait l'arbitre VAR car il y a faute sur Donnarumma. C'est une honte ». Malgré cette explication de Pochettino, Donnarumma est donc jugé dans la presse comme l’un des principaux responsables de cette nouvelle débâcle du PSG en Ligue des Champions, et cela pourrait avoir un impact sur son futur….

La Juventus est toujours là

Dans ses colonnes du jour, la Gazzetta dello Sport révèle que la Juventus Turin, déjà positionnée sur le dossier Donnarumma depuis plusieurs années, envisagerait de revenir à la charge l’été prochain et de profiter de son malaise actuel en France pour le relancer. Le média Italien va même plus loin sur les coulisses de ce dossier, assurant que le feeling n’était jamais vraiment passé entre Donnarumma et le PSG, ce qui pourrait donc précipiter l’idée d’un départ après seulement un an de collaboration. Toutefois, la présence de l’imposant salaire de Wojciech Szczęsny, l’actuel gardien de la Juventus, pourrait être un obstacle au dossier.