Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une grande nouvelle pour Zidane !

Publié le 11 mars 2022 à 12h10 par A.M.

Libre depuis la fin de son aventure au Real Madrid en juin dernier, Zinedine Zidane semble enfin prêt à reprendre du service. Une excellente nouvelle pour le PSG.

Après le fiasco contre le Real Madrid, l'avenir de Mauricio Pochettino ne semble plus faire aucun doute. En effet, déjà incertain avant même les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le futur de l'Argentin est désormais clair, il ne devrait plus être sur le banc du PSG la saison prochaine, d'autant plus que Manchester United continue d'en faire sa priorité pour remplacer Ralf Rangnick. Par conséquent, les Parisiens travaillent déjà sur la succession de Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane reste la grande priorité.

Zidane est prêt à reprendre du service